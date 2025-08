Botafogo vê lacunas no elenco em mês decisivo para a temporada

Além da derrota em casa para o Cruzeiro em dia pouco inspirado, o Botafogo ligou o alerta para condições do elenco em meio à janela de transferências. Os problemas começam a aparecer no momento em que a equipe mostra evolução sob o comando de Davide Ancelotti.

continua após a publicidade

➡️Botafogo pode ter ganhado problema para jogo com o Bragantino

Para os próximos jogos, contra Red Bull Bragantino na Copa do Brasil e Fortaleza pelo Brasileirão, o técnico italiano já pode ter de modificar bastante o 11 inicial. O prejuízo foi grande no Nilton Santos e chamou atenção quanto ao planejamento do valorizado plantel.

O zagueiro Kaio Pantaleão sentiu problema muscular contra a Raposa e sequer voltou para o segundo tempo. Ele, contratado junto ao Krasnodar e que chegou para o Mundial de Clubes, foi titular em todas as partidas com Davide e só não jogou 90 minutos no último domingo (3). Com a venda de Jair e a lesão de Bastos, não há um reserva imediato para o lado direito da zaga. A SAF trata como prioridade a chegada de uma nova peça, mas encontra dificuldade.

continua após a publicidade

Caso seja confirmada lesão, diante do Massa Bruta, o Botafogo pode ter dupla de canhotos, com Alexander Barboza e David Ricardo. O primeiro, no entanto, está suspenso para o jogo contra o Fortaleza e deixa brecha para possível improvisação no setor no próximo sábado (9), no Castelão, às 20h30.

Mais opções para Davide Ancelotti

Ainda que o técnico bata na tecla quanto a satisfação pelo grupo que tem à disposição, na prática, é possível ver o Botafogo carente de mais destaques. Artur, ponta direita, deixou o gramado muito vaiado contra o Cruzeiro. Nomes que poderiam fazer a função, como Nathan Fernandes e o recém-contratado Jordan Barrera, também enfrentam problemas físicos e foram desfalque. Ainda que o camisa sete acumule bons jogos, a sensação é de necessidade por um protagonista.

continua após a publicidade

Centroavante goleador e uma das referências técnicas, Arthur Cabral é outro sem uma "sombra". Até mesmo para descanso com o calendário robusto do futebol brasileiro. O camisa 98 é outro que, com Davide Ancelotti acumula alta minutagem nos seis jogos disputados. Ele só não atuou por 90 minutos contra o Bragantino, na ida da Copa do Brasil, e contra o Vasco, no primeiro compromisso da nova comissão técnica. Ainda assim, foram 77 e 75 minutos em campo nos dois duelos, respectivamente.

Estabilidade no Botafogo

Davide Ancelotti admitiu, após a derrota para o Cruzeiro, que a janela de transferências tem preocupado. Não sobre contratações, mas a respeito de destaques do grupo na mira de clubes do exterior. A bola da vez é o goleiro John, que negocia com o West Ham, da Inglaterra.

— Estou desejando que acabe agosto, mas é uma boa escola para mim também. É a minha primeira experiência, tem a adaptação… Já pensava que a adaptação era o mais importante para o treinador, mas nesse contexto ainda mais. Tenho que me adaptar, essa é a realidade, o contexto do futebol brasileiro, porque tem jogadores muito bons e a Europa tem muito dinheiro. Então, é normal que os jogadores saiam. Eu, como treinador, só tenho que aproveitar os jogadores que tenho no elenco, que são bons, e procurar fazer melhor do que fizemos no jogo de hoje - disse.

➡️Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

O Botafogo se prepara de olho em uma maratona importante de jogos decisivos em agosto. Além da volta nas oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Bragantino, o Glorioso jogará nos dias 14 e 21, no Rio de Janeiro e em Quito, respectivamente, contra a LDU pelas oitavas da Libertadores. No Brasileirão, ocupa a sétima colocação, com 26 pontos somados e dois jogos a menos na tabela.