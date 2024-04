(Foto: Cesar Greco/Palmeiras







Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Rafael Oliva • Publicada em 12/04/2024 - 13:50 • Santos (SP)

Com a missão de reforçar o elenco para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, O Santos tenta a contratação do atacante Breno Lopes, do Palmeiras. O jogador chegaria em definitivo, como opção para o setor ofensivo, que sofreu com baixas durante a campanha que culminou no vice-campeonato do Paulistão.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Algoz do Peixe na final da Copa Libertadores de 2020, Breno Lopes terminou a última temporada como titular, formando dupla de ataque com Endrick, e foi um dos protagonistas da conquista do Brasileirão.

No entanto, perdeu espaço com o desenvolvimento de jovens como Estêvão e Luis Guilherme e deve reforçar a equipe comandada pro Fábio Carille, que busca retornar à elite do futebol brasileiro.

A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

Em 2024, o atacante disputou oito partidas oficiais, sendo apenas quatro delas como titular, e não participou de ambas as partidas da decisão do Paulistão, justamente contra o Santos. Formado nas categorias de base do Joinville, o jogador defende o Palmeiras desde 2020. No período, contribuiu com 25 gols em 167 partidas.

Breno lopes marcou o gol do título da Libertadores do Palmeiras sobre o Santos (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)