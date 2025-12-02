Atlético-MG encerra participação como visitante no Brasileirão com pior campanha desde 2013

O Atlético encerrou diante do Fortaleza sua participação como visitante no Campeonato Brasileiro de 2025. A campanha do Galo fora de casa é uma das mais fracas da competição e iguala sua pior marca desde 2013, quando somou o mesmo número de pontos longe de seus domínios.

A equipe mineira tem desempenho de apenas 22% de aproveitamento quando atua fora da Arena MRV. Em 19 partidas disputadas conquistou apenas 13 pontos dos 57 possíveis. Foram somente três vitórias, além de quatro empates e 12 derrotas.

Considerando apenas a campanha como visitante, o Galo apresenta números de equipes que lutam contra o rebaixamento. Nesse recorte, o time é apenas o 17º colocado, à frente somente do Sport e Juventude que já estão rebaixados, e Vitória que segue na briga para permanecer na primeira divisão.

Com isso, o Atlético igualou a campanha de 2013, na qual também somou os mesmos 13 pontos. Na história dos pontos corridos, os dois anos só perdem para 2011, quando o time fez 12 pontos, a pior marca.

(Foto: Pedro Souza / Atlético)

Campanha do Atlético como visitante no Brasileirão 2025

Grêmio 2 x 1 Atlético (Arena do Grêmio)

Santos 2 x 0 Atlético (Vila Belmiro)

Mirassol 2 x 2 Atlético (Maião)

Juventude 0 x 1 Atlético (Alfredo Jaconi)

Cruzeiro 0 x 0 Atlético (Mineirão)

Ceará 0 x 1 Atlético (Castelão)

Bahia 2 x 1 Atlético (Fonte Nova)

Palmeiras 3 x 2 Atlético (Allianz Parque)

Flamengo 1 x 0 Atlético (Maracanã)

Vasco 1 x 1 Atlético (São Januário)

São Paulo 2 x 0 Atlético (Morumbis)

Vitória 1 x 0 Atlético (Barradão)

Botafogo 1 x 0 Atlético (Nilton Santos)

Fluminense 3 x 0 Atlético (Maracanã)

Corinthians 1 x 0 Atlético (Neo Química Arena)

Internacional 0 x 0 Atlético (Beira-Rio)

Sport 2 x 4 Atlético (Ilha do Retiro)

Bragantino 2 x 0 Atlético (Estádio Cícero Marques)

Fortaleza 1 x 0 Atlético (Castelão)

