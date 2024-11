Brasileirão: CBF anuncia tabela das duas últimas rodadas; confira datas

A Diretoria de Competições da CBF divulgou nesta terça-feira (26) o calendário das duas últimas rodadas do Brasileirão 2024. De acordo com o documento divulgado, a abertura da 37ª rodada será na terça-feira (3), com a partida entre Corinthians e Bahia, às 20h (de Brasília), enquanto o restante dos jogos será distribuído entre quarta (4) e quinta (5).

Já a rodada final do Brasileirão, até o momento, terá todos os jogos no mesmo horário: às 16h (de Brasília) de domingo, dia 8 de dezembro. Após a realização da penúltima rodada, as partidas que não tiverem relação com a briga pelo título, rebaixamento ou vaga para competições internacionais podem sofrer reajustes no horário. Confira:

— Considerando o Art. 33 do Regulamento Específico da Competição, todos os jogos da última rodada deverão ser simultâneos, exceto os que não estiverem relacionados com situações de título, descenso ou classificação para a CONMEBOL Libertadores ou CONMEBOL Sul-Americana de 2025. Sendo assim, após a realização da rodada 37, as partidas que não estiverem relacionadas às situações previstas no regulamento poderão sofrer ajustes na data e horário.

Calendário da reta final do Brasileirão

TERÇA-FEIRA - 3/12

20h - Corinthians x Bahia - Neo Química Arena

QUARTA-FEIRA - 4/12

19h - Vasco x Atlético-MG - São Januário

20h - Vitória x Grêmio - Manoel Barradas

20h - São Paulo x Juventude - Morumbis

20h - Criciúma x Flamengo - Heriberto Hulse

21h30 - Internacional x Botafogo - Beira-Rio

21h30 - Cruzeiro x Palmeiras - Mineirão

21h30 - Atlético-GO x Fortaleza - Antônio Accioly

QUINTA-FEIRA - 5/12

20h - Fluminense x Cuiabá - Maracanã

20h - Athletico-PR x Bragantino - Ligga Arena

DOMINGO - 8/12

16h - Grêmio x Corinthians - Arena do Grêmio

16h - Atlético-MG x Athletico-PR - a definir

16h - Bahia x Atlético-GO - Arena Fonte Nova

16h - Flamengo x Vitória - Maracanã

16h - Botafogo x São Paulo - Nilton Santos

16h - Palmeiras x Fluminense - Allianz Parque

16h - Bragantino x Criciúma - Nabi Abi Chedid

16h - Fortaleza x Internacional - Arena Castelão

16h - Cuiabá x Vasco - Arena Pantanal

16h - Juventude x Cruzeiro - Alfredo Jaconi

Botafogo e Palmeiras despontam na disputa pelo título do Brasileirão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

