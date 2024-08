Botafogo x Flamengo: como é o retrospecto do confronto?

Botafogo e Flamengo se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/08/2024 - 12:29 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo recebe o Flamengo neste domingo (18), às 18h30 (de Brasília), em partida válida pela 23ª rodada do Brasileirão. Ambos com fortes chances de título, o confronto no Nilton Santos coloca os clubes em boa posição na tabela. O Glorioso está em segundo lugar, com 43 pontos, seguido do Rubro-Negro, com 41 pontos.

Com apenas dois pontos de diferença, o Botafogo e o Flamengo estão no topo da tabela do campeonato. Para avançarem na classificação, os clubes precisam garantir a vitória. Mas, o que os números dizem sobre o duelo direto entre os times?

Botafogo x Flamengo: raio-X

Conhecido como Clássico da Rivalidade, os times já se enfrentaram em 348 jogos oficiais na história. Em números no histórico geral, o Flamengo apresenta vantagem com 129 vitórias, além de 113 empates entre os clubes. O Botafogo venceu 106 vezes o clássico carioca.

O Flamengo venceu de 1 a 0 do Botafogo, no Campeonato Carioca, na fase de pontos corridos. Os cariocas voltaram a se enfrentar na quarta rodada do Brasileirão, com vitória alvinegra por 2 a 0, no Macaranã.

No Nilton Santos, os números estão com o Botafogo, com 65 vitórias em 160 jogos disputados. O Flamengo venceu em 48 oportunidades. O Rubro-Negro, que perdeu no Maracanã, precisa garantir os três pontos fora de casa, enquanto o Glorioso tem as probabilidades a seu lado.

Tiquinho Soares estará em campo no clássico (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X FLAMENGO

23ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: domingo, 18 de agosto de 2024, às 18h30;

📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Bruno Arleu De Araujo (RJ);

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ);

🖥️ VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira Do Amaral (SP).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John; Mateo Ponte, Bastos (Danilo Barbosa), Barboza, Cuiabano; Gregore (Allan), Marlon Freitas (Tchê Tchê); Savarino (Luiz Henrique), Almada, Matheus Martins; Tiquinho Soares.

FLAMENGO (Técnico: Tite)

Rossi, Wesley, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Léo Ortiz, Alan, De la Cruz e Lorran; Bruno Henrique e Carlinhos.