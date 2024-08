De saída do Al-Hilal, Michael tem promessa para retornar ao Flamengo

Michael em ação com a camisa do Al-Hilal. (Foto: Reprodução/Instagram Al Hilal)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/08/2024 - 10:04 • Redação do Lance!

O atacante brasileiro Michael vive clima de despedida no Al-Hilal, da Arábia Saudita. Em final de contrato, o atleta está livre para assinar um novo vínculo gratuito e deve seguir este caminho. O Flamengo, ex-clube, é um dos principais interessados no jogador, que já realizou uma promessa para retornar ao Rubro-Negro.

+ Ex-Flamengo e alvo de brasileiros, Michael indica saída do Al-Hilal

Vendido ao Al-Hilal no início de 2022, por cerca de R$ 45,5 milhões, Michael nunca escondeu o carinho pelo Flamengo. No mesmo ano o atacante revelou um trato que firmou com Marcos Braz, VP de futebol, para voltar a vestir a camisa do time no futuro. Em entrevistas posteriores, o atacante de 28 anos reafirmou o desejo.

Michael revela promessa com Marcos Braz para retonar ao Flamengo. (Foto: Reprodução)

E a promessa está, ao menos parcialmente, alinhada com os planos do atacante, que mesmo que gere interesse em outros times da Arábia Saudita e do Catar, planeja voltar ao Brasil. De acordo com o “ge”, a diretoria do Rubro-Negro terá uma reunião crucial com os sauditas na busca por um acordo em termo de valores.

O Flamengo tem Michael como plano A para substituir Everton Cebolinha, que não joga mais nesta temporada. Com a camisa do clube, entre 2020 e 2021, o atacante fez 23 gols e deu 14 assistências.

O tom de despedida foi marcado por festa entre Michael e o Al-Hilal. Aplaudido de pé pela torcida quando foi substituído, nos acréscimos da decisão contra o Al-Nassr, pela Supercopa Saudita, o brasileiro foi um dos destaques da goleada por 4 a 1.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo