Botafogo tenta afastar má fase diante de um Fluminense em alta

Vivendo momentos distintos na temporada, Botafogo e Fluminense se enfrentam neste sábado (26) pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. O alvinegro vai para o clássico carioca, marcado para às 21h (de Brasília) no estádio Nilton Santos, sob pressão, enquanto o tricolor joga para se manter na ponta de cima da tabela.

Atual campeão brasileiro, o Botafogo começou mal a edição deste ano. O time venceu apenas um dos cinco jogos no Brasileirão, não vence há três partidas na competição e pode até mesmo encerrar a rodada no Z-4 caso não supere o Fluminense.

De quebra, a derrota para o Estudiantes na Libertadores, no meio da semana, revelou um elenco preocupado com o desempenho nas últimas semanas. O zagueiro Alexander Barboza se disse “triste” e o atacante Igor Jesus admitiu que o time precisa jogar com “mais alegria”. Assim, uma vitória diante de um rival tradicional tem, além de reflexo prático na tabela de classificação, o potencial de elevar o moral da equipe.

Para este jogo, o técnico Renato Paiva ainda não sabe se poderá contar com o zagueiro Jair, que reclama de dores no tornozelo direito. Ele será reavaliado antes da partida. Se não puder atuar, Danilo Barbosa deve ser novamente improvisado na zaga.

Fluminense encara Botafogo com time mais descansado

O Fluminense vai para o jogo num clima bem mais leve do que o Botafogo. O time principal teve a semana inteira de treinos — o técnico Renato Gaúcho mandou os reservas para enfrentar o Unión Española pela Sul-Americana —, e a equipe está em alta no Brasileirão.

Desde que Renato assumiu a equipe, na segunda rodada, o Fluminense emendou três vitórias e um empate no Brasileirão. O time iniciou a rodada na terceira colocação, e pode até mesmo encerrar na liderança. Sem problemas com suspensão, o treinador deve repetir o time dos últimos jogos.

Botafogo, de Savarino, quer vencer o Fluminense e reagir na temporada (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X FLUMINENSE

6ª RODADA – BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: Sábado, 26 de abril de 2025, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio (RJ)

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

🖥️ VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOTAFOGO (Técnico: Renato Paiva)

John; Vitinho, Jair (Danilo Barbosa), Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Gregore, Marlon Freitas e Artur; Savarino, Matheus Martins (Patrick de Paula) e Igor Jesus.

FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)

Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Juan Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e PH Ganso; Arias, Germán Cano e Canobbio.