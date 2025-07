Depois da derrota por 1 a 0 para o Defensa y Justicia, na quinta-feira (3), na primeira partida pela Vitória Cup, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), os jogadores do Cruzeiro se preparam para enfrentar o Benfield, neste domingo (6), no mesmo local, às 16h.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Agenda

Pelo Campeonato Brasileiro, a Raposa volta a jogar no domingo (13), contra o Grêmio, às 20h30, no Mineirão, pela 13ª rodada. Os ingressos já estão à venda, e a expectativa é que o estádio fique lotado.

Equipe Sub-20 tem jogo pelo Mineiro

Líder do Grupo A do Campeonato Mineiro Sub-20, com seis vitórias em seis jogos, o Cruzeiro enfrenta o Uberaba, neste sábado (5), às 10h, no Uberabão, pela sétima rodada. A equipe marcou 12 gols e sofreu apenas um na competição.

continua após a publicidade

Aniversariante do dia

Volante Fabrício completa 43 anos neste sábado (4) (Foto: Divulgação/Cruzeiro)

Neste sábado (5), o ex-volante Fabrício comemora 43 anos – curiosamente, ele nasceu no dia da Tragédia de Sarriá, a derrota da Seleção Brasileira para a Itália por 3 a 2, na Copa do Mundo da Espanha. Pelo Cruzeiro, Fabrício disputou 154 jogos e marcou 10 gols, de 2008 a 2011. Recentemente, trabalhou na comissão técnica das categorias de base do clube.

Um momento na história do Cruzeiro

Há 44 anos, dois jogadores de destaque estreavam com a camisa do Cruzeiro. O zagueiro Abel havia sido contratado ao PSG, da França, e o jovem volante Douglas, revelação dos juniores, tinha a primeira oportunidade no time profissional. O Cruzeiro empatou por 1 a 1 com o Valério, no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro.

continua após a publicidade

Arraiá do Cruzeiro será neste sábado (5)

O Cruzeiro promove neste sábado (5) seu tradicional arraial, a partir das 14h, na sede do Barro Preto. Haverá show com a banda de forró Chama Chuva, a dupla sertaneja Guilherme Sena & Gustavo, a cantora Amanda Brito e o DJ Zordan, além de comidas e brincadeiras típicas, apresentação de quadrilhas, bingo com brindes oficiais do clube e exposição de taças conquistadas pela equipe.

➡️Gabigol comemora absolvição da acusação de tentativa de fraude em exame antidoping

Veja os próximos jogos do Cruzeiro