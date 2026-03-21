Gol anulado em Bragantino x Botafogo gera polêmica: 'Interpretativo'

O primeiro tempo do confronto entre Bragantino e Botafogo, deste sábado (21), no Estádio Cícero de Souza Marques, pela 8ª rodada do Brasileirão, foi marcado por polêmica. Aos 27 minutos, o Massa Bruta teve um gol anulado por um impedimento que gerou debate e polêmica entre torcedores.

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O caso teve início por meio de um lançamento do campo defensivo para o de ataque. O passe achou o meia Lucas Barbosa, que não se encontrava em posição irregular. O camisa 21 do Bragantino deu sequência na jogada, que no final resultou no gol de Henry Mosquera.

Contudo, o VAR entrou em ação para identificar um impedimento de Eduardo Sasha no momento do lançamento. O atacante do Massa Bruta se encontrava em posição irregular e realizava um bloqueio em Alex Telles, que seria o responsável por marcar a progressão de Lucas Barbosa na jogada.

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A arbitragem de vídeo entendeu que o camisa 8 do Bragantino teve participação ativa no lance e, assim, anulou o gol. A decisão repercutiu nas redes sociais e gerou debate entre os torcedores. Veja abaixo:

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