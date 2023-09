O Botafogo-PB recebe o Paysandu neste sábado (23), às 16h (de Brasília), no Almeidão, em João Pessoa (PB). A partida é válida pela quarta rodada da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro e terá transmissão do Nosso Futebol (pay-per-view) e do DAZN (streaming). As equipes se enfrentaram na última semana, com vitória do Papão por 1 a 0 no Mangueirão.