LUXEMBURGO

A derrota por 3 a 0 diante do Botafogo foi apenas o terceiro jogo do treinador sob o comando do Corinthians, mas já foi suficiente para aumentar a pressão no técnico, que perdeu na estreia contra o Independiente del Valle, pela fase de grupos da Libertadores, e depois empatou com o Fortaleza no Brasileirão.