Nesta terça-feira (11), o Botafogo-PB recebe o Concórdia em jogo válido pela segunda fase da Copa do Brasil. O jogo acontecerá no Estádio José Américo de Almeida Filho, conhecido como Almeidão, em João Pessoa, na Paraíba. A bola está prevista para rolar a partir das 21h30 (de Brasília) e a partida terá transmissão ao vivo exclusiva da Prime Video (Streaming). ➡️Assista à Copa do Brasil com Prime Video

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

No Campeonato Paraibano, o Botafogo-PB faz ótima campanha e está em segundo colocado, atrás somente do Sousa, por um ponto de diferença. O clube vem embalado para o confronto, vencendo os três últimos jogos que disputou. Na competição, a equipe tem seis vitórias, um empate e duas derrotas, acumulando 19 pontos no torneio.

Henrique Dourado comemorando gol pelo Botafogo-PB no estadual (Foto: Divulgação/Instagram)

O Concórdia, por sua vez, faz uma péssima campanha no Campeonato Catarinense. O clube está em 10º colocado na tabela e está apenas um ponto na frente do Caravaggio, o primeiro time na zona de rebaixamento do estadual. Apesar de estar em má fase no Catarinense, o clube vem de vitória contra o Ponte Preta na Copa do Brasil.

continua após a publicidade

➡️Atlético-MG acerta venda do atacante Alisson ao Shakhtar Donetsk

Confira as informações do jogo entre Botafogo-PB e Concórdia

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO-PB X CONCÓRDIA

SEGUNDA FASE - COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: terça-feira, 11 de março de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Almeidão, em João Pessoa, na Paraíba

📺 Onde assistir: Prime Video (streaming)

BOTAFOGO-PB: Wallace; Erick, Reniê, Wendel Lomar e Sidcley; Gama, JP Iseppe e Guilherme Santos; Gustavo Ramos, Rodrigo Alves e Henrique Dourado

continua após a publicidade

CONCÓRDIA: Villa; Biteco, Rafael, Felipe e Patryck; Foguinho, Pedro, Luan e Kenzo; Zé Andrade e Carlos