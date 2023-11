Porém, a vitória do Flamengo sobre o Bragantino também colocou os Rubro-Negros no patamar de time com condições totalmente reais de levar o título nacional. Principalmente porque nas últimas rodadas o Fla tem atrapalhado os adversários diretos na parte alta da tabela. Antes de colocar água no chope do Braga nesta quinta-feira (23), por exemplo, o Mengo havia vencido o próprio Palmeiras, no início de novembro. O triunfo com propriedade, por 3 a 0, no Maracanã, no dia 8, marcou a única derrota palmeirense em um recorte de sete jogos. Os demais foram todos vencidos pela equipe do Palestra Itália.