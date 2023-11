- Estou feliz demais com a oportunidade de fazer parte desse clube. Tenho grandes expectativas para o projeto, com muito trabalho e dedicação para que possamos construir uma equipe forte tanto tecnicamente quanto taticamente, mas, também, com foco na questão mental e física, que são essenciais. É um time gigante, com uma torcida enorme e que apoia e acredita no futebol feminino. Terei a oportunidade de comandar e desenvolver atletas de altíssimo nível - disse Camilla.