Botafogo e Corinthians empatam em jogo com um tempo para cada time

Em um jogo com dois tempos distintos, Botafogo e Corinthians empataram por 1 a 1 na noite deste sábado (26), no estádio Nilton Santos. Com o resultado, o Botafogo perdeu a chance de entrar no G4. Com 26 pontos, a equipe está em 5º no Campeonato Brasileiro. Já o Corinthians, com o ponto somado, foi a 21 e está na 8ª posição. As duas equipes agora voltam suas atenções para a Copa do Brasil. O Corinthians enfrenta o Palmeiras, enquanto o Botafogo pega o Red Bull Bragantino.

Como foi o jogo

As duas equipes trataram a partida de maneira diferente. Enquanto o Botafogo entrou em campo para tentar assegurar uma vaga no G4, o Corinthians mostrou que a prioridade do time está no jogo com o Palmeiras, na próxima quarta-feira, em casa, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Assim, a equipe carioca dominou completamente o Corinthians no primeiro tempo. Em determinado momento, o time da casa somava sete finalizações contra nenhuma dos paulistas. Arthur Cabral abriu o placar aos 25 minutos, aproveitando vacilo da zaga do Corinthians. Após cruzamento na área, Léo Maná não subiu, o goleiro Hugo saiu mal, e o Arthur Cabral cabeceou para o gol vazio.

Mesmo após o gol, o Botafogo manteve a pressão e por pouco não ampliou. Só nos minutos finais da etapa inicial o Corinthians conseguiu respirar, com algumas ações de Talles Magno e Bahia, que perdeu uma boa chance de empatar. Ainda assim, a produção foi muito abaixo para quem precisava da vitória, mesmo com uma equipe mista em campo.

Na volta do intervalo, Dorival Júnior tentou dar um 'choque' no time e colocou o que tem melhor no elenco em campo e voltou com Yuri Alberto e Memphis Depay, além de Matheuzinho e Breno Bidon. O jogo ficou mais equilibrado.

Na primeira bola que recebeu, Yuri Alberto levou perigo e o Corinthians quase empatou. A partida mudou. O Botafogo não conseguia ter o mesmo domínio de antes, mas o Timão ainda era pouco efetivo na hora de criar chances.

O Botafogo fazia o tempo passar, mas a estratégia ruiu aos 40 minutos. Após cobrança de falta na área do Botafogo, a bola ficou perdida até encontrar Memphis, que finalizaou forte no canto de John para empatar.

Após o gol do Corinthians, o jogo ficou descontrolado, com erros de ambas as equipes, o que gerava chances de ataque. O time paulista inclusive passou a ter mais domínio do jogo, mas o placar se manteve inalterado.

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1 X 1 CORINTHIANS

17ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: sábado, 26/07/2025 - 18h30

📍 Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

🥅 Gols: Arthur Cabral, aos 25' do 1ºT (BOT); Memphis Depay, aos 40' do 2º T (COR)

🟨 Cartões amarelos: João Pedro Tchoca (COR)

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

🏁VAR: Wagner Reway (SC)

⚽ ESCALAÇÕES

BOTAFOGO (Técnico: Davide Ancelotti)

John, Mateo Ponte, Kaio Pantaleão, Alexander Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Newton, Allan e Joaquín Correa (Savarino); Álvaro Montoro, Nathan Fernandes (Santi Rodríguez) e Arthur Cabral.

CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)

Hugo Souza; Léo Maná (Matheuzinho), Cacá, João Pedro Tchoca e Fabrizio Angileri; Raniele, Charles (Memphis Depay), Carrillo e Luiz Gustavo Bahia (Breno Bidon); Talles Magno (Matheus Bidu) e Romero (Yuri Alberto).