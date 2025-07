Com um time misto escalado e a cabeça nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Corinthians entrou no Estádio Nilton Santos determinado a resistir à pressão do Botafogo e pontuar no Rio de Janeiro. Após sofrer muita pressão e sair atrás do placar na primeira etapa, Dorival Júnior colocou alguns titulares em campo e conseguiu empatar por 1 a 1 com o clube carioca.

Desde os primeiros minutos, ficou claro qual era a estratégia do Corinthians: se fechar atrás da linha da bola e tentar algumas escapadas. Em muitos momentos, o único jogador mais avançado da equipe era Ángel Romero, que ainda assim estava posicionado no campo defensivo enquanto o Botafogo tinha a posse. Quando recuperava a bola, o Corinthians optava por se desfazer dela rapidamente, principalmente devido à forte marcação alta do Botafogo, que dificultava qualquer tentativa de saída organizada.

A estratégia defensiva se manteve até os 24 minutos, quando o Botafogo abriu o placar. Até aquele momento, a posse de bola era esmagadora: 77% para os donos da casa, contra apenas 23% do Corinthians. Mesmo assim, a torcida do Timão, concentrada atrás do gol defendido por John, continuou a apoiar incondicionalmente, cantando mesmo após o gol sofrido.

Allan disputa a bola com Talles Magno em partida entre Botafogo e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Sem muitas opções, o Corinthians começou a tentar se aventurar um pouco mais, e foi nos pés de Angileri que surgiram as duas únicas chances de perigo do time no primeiro tempo. Aos 31, o lateral cruzou da esquerda, e o goleiro John saiu para evitar que Talles Magno completasse para as redes. Já aos 38, Angileri apareceu novamente e cruzou para Luiz Gustavo Bahia, que dominou na marca do pênalti, mas finalizou mal.

No segundo tempo, Dorival Júnior resolveu usar alguns titulares e chamou Depay, Bidon e Yuri Alberto, que retornou de contusão nesta partida. Com as alterações o time paulista melhorou e com apenas 10 minutos a equipe já igualou o número de finalizações da primeira etapa.

Aos 18 minutos da segunda etapa, o Corinthians perdeu uma grande oportunidade quando o goleiro John saiu jogando errado e entregou a bola nos pés de Depay. O holandês chutou fraco e praticamente recuou a bola nas mãos do goleiro do Botafogo. Apesar disso, com as alterações, o Corinthians conseguia trabalhar melhor a bola no campo ofensivo.

Se aproximando dos 15 minutos finais da partida, o Corinthians perdeu uma grande oportunidade de marcar seu primeiro gol. Após uma recuperação de bola no meio-campo, Raniele deu um belo passe para deixar Yuri Alberto na cara do gol, mas o atacante, que é uma das referências do Corinthians, pegou mal na bola e jogou longe do alvo.

Faltando apenas sete minutos para o fim do tempo regulamentar, a torcida do Timão que veio apoiar a equipe pode finalmente soltar o grito de gol. Após um cruzamento na área, a bola ficou com Breno Bidon que tentou o chute, mas a bola foi bloqueada. Na sobra, João Pedro Tchoca tentou o domínio e sem querer acabou escorando para Depay acertar um belo chute no canto esquerdo do goleiro John.

Satisfeitos com o resultado, os torcedores presentes terminaram a partida cantando "quarta-feira é guerra", em referência a próxima partida contra o Palmeiras pela Copa do Brasil.

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1 X 1 CORINTHIANS

17ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: sábado, 26/07/2025 - 18h30

📍 Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

🥅 Gols: Arthur Cabral, aos 25' do 1ºT (BOT); Memphis Depay, aos 40' do 2º T (COR)

🟨 Cartões amarelos: João Pedro Tchoca (COR)

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

🏁VAR: Wagner Reway (SC)

⚽ ESCALAÇÕES

BOTAFOGO (Técnico: Davide Ancelotti)

John, Mateo Ponte, Kaio Pantaleão, Alexander Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Newton, Allan e Joaquín Correa (Savarino); Álvaro Montoro, Nathan Fernandes (Santi Rodríguez) e Arthur Cabral.

CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)

Hugo Souza; Léo Maná (Matheuzinho), Cacá, João Pedro Tchoca e Fabrizio Angileri; Raniele, Charles (Memphis Depay), Carrillo e Luiz Gustavo Bahia (Breno Bidon); Talles Magno (Matheus Bidu) e Romero (Yuri Alberto).