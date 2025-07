Com provocação a time europeu, Flamengo anuncia Emerson Royal

Emerson Royal é o novo jogador do Flamengo. O Rubro-Negro anunciou a contratação do lateral-direito brasileiro de 26 anos, que atuava no Milan, da Itália, na noite de sábado (26). O jogador chegou ao Rio de Janeiro pela manhã, passou por exames médicos e firmou contrato com o clube até o fim de 2028. Sua apresentação será neste domingo, antes da partida contra o Atlético-MG, no Maracanã, juntamente com o meia Saúl Ñíguez.

O Mais Querido investiu cerca de 9 milhões de euros (R$ 58 milhões) por parte dos direitos econômicos do jogador. Antes da chegada de Emerson, o Flamengo já havia anunciado Saúl, apresentado na última sexta-feira (25). A diretoria rubro-negra também aguarda os desfechos das negociações com o meia Jorge Carrascal, do Dínamo de Moscou, e o ponta-esquerda Samuel Lino, do Atlético de Madrid.

A equipe de marketing do Flamengo utilizou o sobrenome do novo reforço para criar um trocadilho com o jogo "Clash Royale", adaptando-o para "Clash Royal". No vídeo de apresentação, o clube ainda fez uma provocação ao Beşiktaş, da Turquia, equipe a qual também demonstrava interesse na contratação de Emerson. Veja o vídeo abaixo:

Carreira de Emerson Royal ⚽

Revelado pela Ponte Preta e com passagem de destaque pelo Atlético-MG, Emerson iniciou sua trajetória na Europa pelo Betis, onde participou de 79 partidas, anotou cinco gols e distribuiu 10 assistências. Após breve passagem pelo Barcelona, o lateral consolidou-se no Tottenham, com 101 jogos, quatro tentos e dois passes para gol. Na última temporada, defendeu o Milan em 26 partidas, sendo titular em 22 delas. O brasileiro não conseguiu se firmar como titular absoluto em nenhuma das equipes europeias citadas.