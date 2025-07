Veja a provável escalação do São Paulo para enfrentar o Fluminense

O São Paulo enfrentará o Fluminense neste domingo (27) em jogo que acontece às 16h, no Morumbis. O Tricolor deve seguir com uma formação parecida com a vista contra o Juventude, podendo ter o retorno de Alan Franco na defesa. O time estuda a escalação.

O sistema com três zagueiros deve ser mantido. Sabino foi titular durante a semana, mas com Hernán Crespo explicando a escolha. Durante a coletiva de imprensa pós-jogo, deixou claro que era para poder utilizar o argentino no final de semana.

No meio de campo, a dúvida fica na ala. Enzo Díaz começou no banco na última partida, após ter sido desfalque contra o Corinthians por uma indisposição intestinal, que o fez perder quase quatro quilos. Wendell assumiu o lado esquerdo e tem demonstrado um bom rendimento. A dúvida na escalação do São Paulo é quanto a escolha de Crespo para enfrentar o time de Laranjeiras.

Luciano e André Silva têm sido os destaques do setor ofensivo. Em todos os jogos que participou desde a chegada de Crespo, o camisa 10 do Tricolor influenciou em todos os gols.

O São Paulo defende uma invencibilidade de cinco anos sem perder para o Fluminense no Morumbis. A última derrota do Tricolor Paulista como mandante no confronto aconteceu em 2019. Desde então, foram três vitórias e dois empates contra o Fluminense.

O duelo dos Tricolores será um duelo de "seis pontos". O Fluminense tem 20 pontos e ocupa a oitava posição e o São Paulo, com apenas um ponto a menos, está na 12ª colocação do Brasileirão. Uma vitória é extremamente importante para os dois lados, já que vai manter os times com uma distância de no máximo cinco pontos para o sexto colocado.

Treino do São Paulo

O São Paulo fez o último treino antes do jogo contra o Fluminense. Sem o retorno de nenhum lesionado, Lucas Moura e Lucca fizerama atividades com fisioterapeutas, mas ainda não serão relacionados na escalação.

O Tricolor teve pouco tempo de preparo entre o jogo contra o Juventude. Neste sábado, a comissão de Hernán Crespo comandou atividades técnicas variadas, segundo informações do clube.

São Paulo treinou de olho no Fluminense (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

Veja a provável escalação do São Paulo

Um provável time do São Paulo é formado por Rafael; Arboleda, Ferraresi, Alan Franco; Cédric, Marcos Antônio, Alisson, Bobadilla e Wendell; Luciano e André Silva.