Botafogo inverte cenários no segundo tempo e cede resultado importante no Brasileirão

O Botafogo deixou escapar pontos importantes neste sábado (26), contra o Corinthians, no Nilton Santos, pela 17ª rodada do Brasileirão. Após uma primeira etapa primorosa, uma das melhores da temporada, a equipe diminuiu o ritmo e foi punida com gol de Memphis aos 38 do segundo tempo. Empate doloroso dentro de casa, em um duelo onde era considerado favorito.

Davide Ancelotti precisou superar desfalques importantes, como os de Marlon Freitas e Artur, destaques da equipe nesta temporada. Sem a dinâmica e inteligência de um, e a velocidade e poder de decisão do outro, era dia de encontrar novos caminhos.

Foi um Botafogo dominante na primeira parte do duelo, com alto volume de jogo e que não deixava o Corinthians respirar. Em certo momento da primeira etapa, na casa dos 20 minutos, a posse de bola chegou a ser de 80% para o Glorioso.

O gol marcado no oportunismo de Arthur Cabral para abrir o placar foi mero detalhe. A atuação mostrava que, naturalmente, o Botafogo encontraria o caminho das redes. Após furar a retranca corintiana, foi só administrar.

A estrutura com Allan e Newton formando dupla de volantes, Joaquín Correa por dentro e boas tramas pelos lados, com Mateo Ponte e Nathan Fernandes, fez do alvinegro carioca muito intenso. Além da criatividade, o foco era recuperar a bola o mais rápido para aproveitar os espaços. O famoso perde-pressiona. Isso, no entanto, passou longe após o intervalo.

Corinthians mais agressivo

Dorival chamou alguns titulares poupados do começo do jogo e o Timão cresceu. O Botafogo, por sua vez, abaixou o ritmo e encontrou dificuldade para trabalhar no terço final. As tabelas já não encaixavam, jogadas de ultrapassagem pouco eficientes e saída de bola pressionada.

Foi uma exibição abaixo do apresentado nos primeiros 45 minutos, com muitos erros de passe e jogo inofensivo. O Corinthians aproveitou e, após criar boas oportunidades, deixou tudo igual com Memphis aos 38 do segundo tempo.

Pontos importantes deixados em uma partida onde era considerado favorito por todo o contexto de evolução e crise no adversário, que brecam na luta pelas primeiras colocações.

O próximo desafio do Botafogo será na terça-feira (29), contra o Red Bull Bragantino, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A bola rola às 19h30, no Nilton Santos.

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1 X 1 CORINTHIANS

17ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: sábado, 26/07/2025 - 18h30

📍 Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

🟨 Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

🏁VAR: Wagner Reway (SC)

🥅 Gols: Arthur Cabral, aos 25' do 1ºT (BOT); Memphis Depay, aos 40' do 2º T (COR)

🟨 Cartões amarelos: Mateo Ponte, Alexander Barboza e Allan (BOT); João Pedro Tchoca e Angileri (COR)

⚽ ESCALAÇÕES

BOTAFOGO (Técnico: Davide Ancelotti)

John, Mateo Ponte, Kaio Pantaleão, Alexander Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Newton, Allan e Joaquín Correa (Savarino); Álvaro Montoro, Nathan Fernandes (Santi Rodríguez) e Arthur Cabral.

CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)

Hugo Souza; Léo Maná (Matheuzinho), Cacá, João Pedro Tchoca e Fabrizio Angileri; Raniele, Charles (Memphis Depay), Carrillo e Luiz Gustavo Bahia (Breno Bidon); Talles Magno (Matheus Bidu) e Romero (Yuri Alberto).