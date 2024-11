O primeiro tempo entre Atlético-MG e Botafogo terminou empatado por 0 a 0. Sem muitas chances de gol, o duelo vem sendo marcado por jogadas ríspidas, muitas faltas e reclamações. No final da primeira etapa, Rubens fez falta no Luiz Henrique, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso da partida. Galo ficará com um a menos até o fim do confronto válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após a expulsão, a torcida do Atlético-MG perdeu a paciência com Rubens nas redes sociais. Veja o que foi dito pelos torcedores atleticanos no X:

Atlético-MG e Botafogo duelam pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

