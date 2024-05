Bonsucesso estreia no estadual sub-20 de olho na temporada da equipe principal

Bonsucesso estreia contra o Carapebus (Foto: Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/05/2024 - 10:57 • Rio de Janeiro (RJ)

O Bonsucesso estreia nesta quinta-feira (9) no Estadual sub 20. O Rubro-Anil enfrenta fora de casa o Carapebus, às 15h, no Estádio Municipal Carlos Mota da Silva.

A competição já faz parte do planejamento dos profissionais para a disputa do Estadual da Série B2, que será realizada no segundo semestre deste ano, além da Copa Rio, em julho. As equipes sub-16 e sub-20 também estão jogando a Copa União de Futebol de Base.

Além de buscar o título, o objetivo é que alguns jogadores possam ser aproveitados no time principal. O técnico da equipe sub-20, Vinicius Almeida, também comandará o elenco profissional.

- Estamos jogado a Copa União de base e o Estadual Sub 20 para conquistar os títulos, mas também vemos como uma grande chance de verificar nos jovens potencial para integrar nosso elenco principal. O Bonsucesso tem a Copa Rio e o Estadual como prioridade e o trabalho já começou. A cada treino que realizo no sub-20, penso na frente e como podemos agregar ao profissional. Sem dúvida é uma motivação a mais para os meninos. Daqui a pouco no segundo semestre podem estar na equipe de cima - disse Vinicius Almeida.

A integração entre as equipes de formação e o time principal é um dos trunfos da diretoria para fortalecer o time e também tornar a operação do clube sustentável economicamente.

- Hoje podemos dizer para nossos jovens atletas que o clube é visto por todo o Brasil e oportunidades podem surgir. É claro que temos nossas ambições esportivas e o principal projeto do ano é subir de divisão no Estadual. Mas para as finanças também é importante revelar e negociar atletas - explica George Joaquim Ferreira Machado, presidente do Bonsucesso.