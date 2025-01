Boca Juniors recebe o Juventude, nesta quarta-feira (15), em duelo amistoso para pré-temporada. A bola rola a partir das 20h (de Brasília) e as equipes entram em campo no estádio San Nicolás de Los Arroyos, em Buenos Aires (ARG). O confronto será transmitido exclusivamente pelo streaming Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

Classificados para o Super Mundial de Clubes 2025, o Boca Juniors corre atrás de se manter em alto nível na temporada, iniciando a preparação com equipes internacionais, como o Juventude. No último ano, a equipe argentina terminou o campeonato nacional em sexto lugar, com 42 pontos, nove atrás do líder. Além das eliminações na Sul-Americana, para o Cruzeiro, e na Copa Argentina, para o Vélez.

- Jogar uma partida internacional é sempre uma excelente oportunidade para exposição comercial. Ainda mais contra o Boca Juniors, que é uma das equipes mais conhecidas no mundo - declarou Fábio Pizzamiglio, presidente do Juventude.

Após difícil temporada, dentro e fora de campo, o Juventude conseguiu se manter fora da zona de rebaixamento e continuará na Série A em 2025. Apesar de ser o clube com a menor folha salarial do Brasileirão de 2024, as expectativas para o novo ano é de dar mais um passo para a reestruturação da equipe, como voltar a disputar jogos internacionais após mais de 20 anos.

- Tivemos uma temporada difícil em 2024, enfrentamos as adversidades por conta das enchentes no estado, mas conseguimos terminar o ano entre as 20 melhores equipes do Brasil, que era o nosso principal objetivo. Além da parte esportiva, a manutenção na Série A é atrativa para a venda das propriedades comerciais do clube, em que conseguimos gerar novas receitas para investir na estrutura do Juventude - completou o dirigente.

Confira as informações do jogo entre Boca Juniors e Juventude

✅ FICHA TÉCNICA

BOCA JUNIORS X JUVENTUDE

AMISTOSO

📆 Data e horário: quarta-feira, 15 de janeiro de 2025, às 20h (de Brasília)

📍 Local: San Nicolás de Los Arroyos, em Buenos Aires (ARG)

📺 Onde assistir: Disney+

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOCA JUNIORS (Técnico: Fernando Gago)

Leandro Brey; Luis Advíncula, Marcos Rojo, Lautaro Di Lollo e Marcelo Saracchi; Mauricio Benítez, Kevin Zenón e Milton Delgado; Milton Giménez, Miguel Merentiel e Exequiel Zeballos.



JUVENTUDE (Técnico: Fábio Matias)

Marcão; Ewerthon, Boza, Adriano Martins e Felipinho; Dudu Vieira, Jadson e Jean Carlos; Ênio, Erick Farias e Gabriel Taliari.

