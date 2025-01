Dudu responde Benja e ameaça Leila Pereira: ‘Toma cuidado’

Dudu voltou a disparar contra Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Em resposta a um vídeo publicado pelo jornalista Benjamin Back, Dudu voltou a alfinetar a presidente alviverde e disparou que "ela gosta de like". Na tarde da última segunda-feira (13), Dudu já havia usado suas redes sociais para xingar Leila, após a mandatária afirmar que o jogador deixou o clube pela porta dos fundos e causou um prejuízo milionário à instituição.

Dudu e Leila vivem momento conturbado de intrigas e provocações (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

Dudu volta a brigar com Leila Pereira

"Benja, já conversei e troquei várias ideias com você, mas essa pessoa (Leila) só fala na lata pela imprensa, porque na lata mesmo ela não fala nada! Pelo menos para mim nunca teve a coragem de falar. Pra mim ela falava que me amava e tudo mais. Então parem de ficar puxando saco dessa pessoa porque o que ela fala pelo microfone não é nada disso!!! #FALSAMAISQUENOTADE2REAIS. Ela gosta de like e disso que vocês ficam postando, então não cai nessa não.

E todo mundo sabe como ela chegou a ser presidente do Palmeiras... Ainda vou poder falar tudo que penso dessa presidente. Hoje defendo um clube maravilhoso que me abriu as portas. Respeito muito o Cruzeiro e não me convém ficar falando de outras coisas!!! Mas toma cuida quando for postar algo sobre ela."

O que Leila Pereira disse na publicação que Dudu respondeu?

A presidente do clube alviverde disparou contra a ideia de viajar para o exterior durante a pré-temporada, nesta segunda-feira (13), em evento de anúncio da nova patrocinadora master do clube: a SportingBet. Ao tratar do assunto, ela alegou que esse tipo de estratégia desgasta os atletas e serve somente para visitar os parques da Disney.

Além do Cruzeiro, de Dudu, São Paulo, Flamengo e Atlético-MG foram outros clubes brasileiros que adotaram a pré-temporada nos Estados Unidos em 2025. Todos vão participar da FC Series, entre os dias 15 e 25 de janeiro.

Diferentemente dos clubes citados, o Palmeiras realiza a pré-temporada em São Paulo. O clube se prepara para a estreia no Campeonato Paulista, marcada para acontecer para esta quarata-feira (15), às 21h35, no Allianz Parque.