Considerado um dos mais renomados e experientes olheiros do futebol brasileiro, Betinho, conhecido como Betinho Talentos, morreu neste sábado (7), aos 67 anos, na Baixada Santista, litoral de São Paulo. O treinador foi o responsável por descobrir o futebol de Neymar Jr, ainda na infância do craque.

A morte do treinador repercutiu nas redes sociais, e o próprio atacante ex-Santos e Barcelona se manifestou. O Peixe também publicou uma nota lamentando o ocorrido.

Betinho Talentos, olheiro que descobriu Neymar Jr. ainda na infância, ao lado do jogador. (Foto: Instagram/@neymarjr)

- Você me viu correndo na arquibancada e me fez correr em vários estádios ao redor do mundo.

Você me colocou no futebol, fez meus pais me levarem para o meu primeiro teste. Sempre serei grato por isso! - escreveu o jogador.

- Um dos grandes observadores técnicos e descobridores de talento do futebol brasileiro. Betinho teve participação direta na revelação de grandes atletas da base santista - definiu o Santos em sua publicação.

O Santos FC lamenta profundamente o falecimento de Betinho, um dos grandes observadores técnicos e descobridores de talento do futebol brasileiro. Betinho teve participação direta na revelação de grandes atletas da base santista, sendo o responsável, por exemplo, pela captação de… pic.twitter.com/EnbpCwwaOC — Santos FC (@SantosFC) December 7, 2024

Betinho trabalhava no Instituto Neymar Jr.

Atualmente, Betinho trabalhava como técnico avaliador de atletas no Instituto Neymar Jr., que pertence ao craque brasileiro e fica em Praia Grande, litoral paulista, onde o profissional residia. Além do trabalho com o instituto de Neymar, Betinho comandava ao lado de seu filho, Raphael Paredão, a Betinho Talentos, projeto que, segundo a própria descrição em suas páginas oficiais, funciona como um centro de treinamento para o refinamento de atletas.

Outros nomes descobertos por Betinho são Robinho, que também surgiu no Santos, e o ex-zagueiro Felipe Saad, que tem 41 anos e fez carreira no futebol francês após ser revelado pelo Vitória em 2003.

A causa da morte de Betinho não foi divulgada.