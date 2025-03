Avaí lança novo uniforme para a temporada após título estadual

O Avaí apresentou seu novo uniforme principal para a temporada 2025, após a conquista do Campeonato Catarinense, o 19º título estadual da história do clube. O lançamento do novo manto, que traz o lema "Tu já nasceste campeão", reforça os valores de confiança e raça que são símbolos da trajetória do Avaí desde sua fundação, em 1923.

O design do uniforme mantém as tradicionais listras azuis e brancas, mas se destaca pelo tecido texturizado, que incorpora quatro elementos representativos da história e identidade do clube. Entre esses elementos, estão o ano de fundação (1923), o monograma “AFC”, a palavra “raça” e uma ilustração do Leão, mascote que simboliza a força e a determinação do time.

A nova camisa principal do Avaí para a temporada de 2025 (Foto: Igor Pola/Volt Sport)

Em entrevista, o presidente do Avaí, Júlio César Heerdt, destacou a importância do lançamento do novo uniforme, que ocorre logo após uma conquista significativa.

- Para o clube se fortalecer, é fundamental contar com parcerias que estejam alinhadas com os nossos objetivos. A Volt Sport tem sido uma dessas parceiras. O novo uniforme traz detalhes que reforçam nossa identidade e chega em um momento muito especial, logo após uma vitória importante para o Avaí - afirmou Heerdt.

Uniforme do Avaí assinado pela Volt Sport

O uniforme foi desenvolvido em parceria com a Volt Sport, fornecedora de materiais esportivos do clube. O sócio-diretor da Volt, Fernando Kleimmann, também comentou a importância dessa colaboração

- É um prazer lançar mais um produto para um clube que acaba de conquistar um título e que tem uma torcida tão apaixonada. Mesmo com a parceria recente, já conquistamos bons resultados, e tenho confiança de que vamos continuar alcançando ainda mais sucesso. Espero que este novo manto marque o início de uma nova era para o Avaí, repleta de conquistas - complementou Fernando Kleimman.

O novo uniforme já está disponível para compra nas lojas físicas e na loja online do Avaí, com preço de R$ 299,99. Com o lançamento do manto, o clube reforça sua identidade e espera continuar a trilhar um caminho de sucesso, contando sempre com o apoio incondicional de sua torcida.