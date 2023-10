O volante Auremir retornou à titularidade do CRB na partida do último sábado contra o Ituano no interior paulista e ajudou a sua equipe a sair de campo sem sofrer gols. O atleta comentou o desempenho do sistema defensivo do time alagoano no confronto.



- A primeira função, não a única, de um jogador da minha posição é a marcação. Sendo assim, quando saímos de campo sem tomar gols, a missão de certa forma foi cumprida. Embora estejamos bem à frente na classificação, nunca é fácil jogar em Itu e acredito que nosso rendimento foi bom - declarou.