Série A muda a rotina de Mirassol e transforma clube em ‘ponto turístico’

Mirassol é a cidade com menos habitantes entre os times que disputam a Série A do Brasileirão nesta temporada. Com aproximadamente 65 mil moradores, a cidade do interior paulista, localizada no norte do estado, vive uma experiência nova e aproveita cada instante.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Nas redes sociais, o time, que vive o ano de seu centenário, adotou o mote "Vivendo o Sonho" para se referir aos jogos na Série A, um sentimento perceptível no dia a dia da cidade, que leva no clube de futebol um de seus maiores orgulhos. Neste sábado (10), o Mirassol recebe o Corinthians no estádio Campos Maia, às 18h30 (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

O clube investiu R$ 8 milhões em modernizações no estádio municipal da cidade, cedido para às partidas do Mirassol. Entre as mudanças estão modificações na fachada, ampliação dos vestiários, inserção de cadeiras nas arquibancadas e substituição do alambrado por acrílico. Uma modernidade que orgulha os torcedores.

continua após a publicidade

Estádio é um orgulhos da cidade (Foto: Ulisses Lopresti/Lance!)

É o caso de Leonardo Zeratti, torcedor do Mirassol, que faz questão de dizer que é o seu único time. Prestador de serviço, estava trabalhando no Campos Maia quando falou com a reportagem do Lance!, que além de torcer para o time, também viu sua vida profissional mudar com o sucesso da equipe

— Eu sou prestador de serviço, sou diretor da "Iluminem", empresa de engenharia, nós acompanhamos o Mirassol desde o começo do centro de treinamento, há uns seis anos, participamos da obra e agora eles confiaram no nosso serviço para participar da reforma do estádio, desde dezembro estamos aqui nessa reforma que é grandiosa para o clube — disse o morador de Mirassol.

continua após a publicidade

As obras no estádio foram realizadas para a estreia do clube na Série A da competição. A presença da equipe na elite do futebol nacional atrai não apenas moradores de Mirassol, mas também das cidades vizinhas, como São José do Rio Preto, que fica a 14 quilômetros do município e tem cerca de 480 mil habitantes.

— Sou torcedor do Mirassol, acompanho há muito tempo, tenho amor pelo clube, carinho pela história que vem acontecendo. A economia da cidade melhora muito com os jogos, com a quantidade de pessoas que vem assistir às partidas. Hoje tem uma média de público de jogos que é de toda a região, são só de pessoas da cidade, então é um fomento, com certeza.

— Essa remodelação do estádio virou um ponto turístico da cidade, então a gente que trabalha aqui vê pessoas o tempo todo parando para tirar foto da fachada, nos dias de jogos são bem corridos, muita coisa para organizar - finalizou o torcedor do Mirassol.

Leonardo Zeratti posa em frenta a cartaz com fotos dos jogadores do Mirassol (Foto: Ulisses Lopresti/Lance!)

Movimentação em dias de jogos

Todos os 11.800 ingressos disponíveis foram vendidos para a partida entre Mirassol e Corinthians. As partidas atraem também trabalhadores de outras regiões. É o caso de Vagner Lino, que trabalha como vendedor de bandeiras. Os jogos de futebol são o ganha-pão do morador de Pirituba em São Paulo, que viaja o Brasil inteiro vendendo artigos dos clubes para os torcedores apaixonados. Mirassol já foi um de seus destinos, mas ele conta que viu mudanças após o acesso à Série A.

— Eu venho para cá deve fazer uns dez anos, mas o Mirassol vem subindo, e você a cidade crescendo, a cada mais se expandindo através do futebol, porque atrai o empreendedor, como eu, vim de São Paulo para vender aqui, mas sei que amanhã terá mais 50, então eu tenho que chegar três dias antes, pois há muita concorrência — contou.

A animação com o Mirassol se reflete nas vendas. Vagner acreditava que a maioria dos torcedores pediria artigos do Corinthians, mas na realidade, viu que o desejo da comunidade local era por lembranças do time da cidade.

— O pessoal está animado, estão me pedindo mais bandeiras do Mirassol do que do Corinthians, você acredita? Os moradores querem apoiar o time da cidade, o meu time do coração é o Corinthians, mas estão procurando tanto do Mirassol que acho que vou trazer mais bandeiras deles. O estádio está mais bonito, dá para ver que a cidade está evoluindo - disse o comerciante.

Escudo do Mirassol pintado em um comércio da cidade: equipe é uma febre na cidade( Foto: Ulisses Lopresti/Lance)

Apoio

Nesta temporada, a maioria dos sócios-torcedores do Mirassol são de São José do Rio Preto, o que mostra um apego da região com o clube. O encantamento é refletido nos dias de jogos. Rafael Guanaes, treinador da equipe, se impressionou com o apoio da torcida.

— Eu falei com a comissão, o ambiente do clube, digo a cidade também, no estádio e jogos, nosso torcedor tem tido uma energia muito positiva, de apoio, respeito e de admiração do que tem sido construído. Eu não ouvi uma vaia no último jogo, geralmente a torcida xinga, mas aqui em nenhum momento, após o gol do adversário a torcida canta mais, as explosões de gols são absurdas. É preciso respeitar a história, porque o clube chegou por méritos, não pediu favor a ninguém — disse o treinador na véspera do duelo contra o Corinthians.