O Corinthians projeta ter recorde de arrecadação pelo terceiro ano consecutivo. A estimativa é que as entradas do clube em 2023 seja superior a R$ 900 milhões. Os mais otimistas acreditam em algo até mesmo próximo a R$ 1 bilhão. A ideia é que essa quantia ajude a diminuir drasticamente a dívida total do clube, que no ano passado fechou em R$ 910,5 milhões, segundo o balanço corintiano.