‘Atos de brutalidade’: Atlético-GO x Bahia tem briga com direito a chute em árbitro; veja súmula

Escrito por Lance! • Publicada em 25/07/2024 - 14:10 • Rio de Janeiro

O final caótico do empate em 1 a 1 entre Atlético Goianiense e Bahia na noite de quarta-feira (24) pode causar prejuízo aos times. Isso porque, o árbitro Luciano da Silva Miranda Filho, relatou em súmula que foi agredido após o apito final.

O final do jogo foi marcado por uma confusão generalizada entre as equipes. Na súmula, o árbitro revela que recebeu chutes de um funcionário do Atlético-GO, identificado como Ralf Alves. O juiz precisou de escolta para deixar o campo.

Confira o relato:

Informo que foram arremessados objetos (copos com liquido) em minha direção vindo da torcida do atlético goianiense saf, quando me dirigia a ara. informo ainda que foi identificado na ara uma invasão de campo de um pessoa usando uniforme da comissão técnica da equipe atlético goianiense, identificado pelo gerente da equipe, senhor ewerton mortosa junior, como ralf alves, funcionário da equipe, após o término da partida vindo em minha direção desferindo chutes chegando a atingir minhas costas.

Além disso, a súmula ainda registra a expulsão de dois jogadores por conduta violenta. Emiliano Rodríguez e Guilherme Romão, atacante e lateral do Dragão, respectivamente, levaram o cartão vermelho por brutalidade e força excessiva. O árbitro ainda relata que as expulsões se deram após a saída de campo.

Atlético Goianiense e Bahia empataram em 1 a 1, no Antonio Accioly. O gol do Esquadrão saiu aos 53 minutos, no último lance do jogo. Após o apito final, uma confusão generalizada tomou conta do campo da partida. Com o resultado, o Dragão segue sem vencer no Campeonato Brasileiro.