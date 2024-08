Atlético Mineiro identifica torcedor flagrado ao fazer gestos racistas

Atlético-MG pune pais de torcedor que fez gestos racistas (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/08/2024 - 15:39 • Belo Horizonte (MG)

O Atlético Mineiro identificou o torcedor que apareceu em vídeo fazendo gestos racistas para a torcida do San Lorenzo na partida desta terça-feira (20), na Arena MRV, pela decisão das oitavas de final da Libertadores. Trata-se de um menor de idade, assim, o Galo afirma que as punições serão endereçadas aos pais do jovem.

Atlético Mineiro identifica torcedor que fez gestos racistas na Arena MRV (Foto: Reprodução/Instagram: @atletico)

Em seu perfil oficial no X (antigo Twitter), o Atlético Mineiro postou uma nota que afirma punição para torcedor identificado, que foi excluído do sócio "Galo na Veia" e está banido da Arena por 180 dias, cerca de 6 meses.

📃CONFIRA A NOTA DO ATLÉTICO-MG:

"O Galo informa que identificou o torcedor que apareceu em imagens realizando gestos racistas no jogo contra o San Lorenzo, na Arena MRV, na última terça-feira, pela Copa Libertadores. Por se tratar de menor de idade, o Clube endereçou as punições administrativas ao responsável legal do menor, que também estava presente no estádio no momento do ocorrido. O responsável legal pelo menor foi excluído do quadro de sócios do Galo Na Veia, conforme prevê o Regulamento do Programa, e também fica proibido de frequentar a Arena MRV pelo prazo de 180 dias, de acordo com o Regulamento de Uso do Estádio. O Galo não admite de forma nenhuma condutas como essa. Vamos torcer sempre com respeito!"

Na partida, o Atlético Mineiro eliminou o San Lorenzo por 2 a 1, no placar acumulado. O jogo aconteceu na Arena MRV, nesta terça-feira (20), e o vídeo foi gravado a partir da torcida do San Lorenzo, além de ter sido divulgado pelo secretário-geral do clube argentino Pablo García Lago, que cobrou punição da Conmebol.