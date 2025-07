Em jogo disputado, Ceará vence Fortaleza pelo Brasileirão

O Ceará venceu o Fortaleza por 1 a 0 na noite deste domingo (13), na Arena Castelão, valendo pela 13ª rodada do Brasileirão. O tento do jogo foi marcado por Galeano, que balançou as redes no 2º tempo. Este foi o primeiro embate entre os rivais, na Série A, desde 2022.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com o resultado, o Vovô foi a 18 pontos e subiu para o nono lugar na tabela do campeonato. O Leão, por outro lado, estacionou em dez pontos, ocupando a 18ª posição no torneio.

Rivais fazem Clássico-Rei acirrado

Fortaleza e Ceará voltaram a se encontrar pela Série A após quase três anos. Os times fizeram um Clássico-Rei que, desde o início, contou com muitas disputas em todos os setores do campo. As principais chances, por outro lado, demoraram para surgir.

continua após a publicidade

Pedro Raul teve oportunidade aproveitando lançamento de Pedro Henrique. O camisa 9 desviou e a bola passou por cima do gol. Depois, Lucas Mugni teve oportunidade em cobrança de falta, mas mandou para fora.

O Fortaleza ensaiou uma resposta com Lucas Sasha, que finalizou para fora. Nos últimos minutos da etapa inicial, Pedro Henrique bateu falta que, com desvio, passou ao lado da meta. Com isso, os times foram para o intervalo com o marcador zerado.

continua após a publicidade

Partida entre Fortaleza e Ceará, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

No 2º tempo, os clubes começaram a atacar com mais intensidade. Assim, o Alvinegro abriu o placar. Pedro Henrique interceptou passe e tocou para Pedro Raul. Dentro da área, o camisa 9 não conseguiu chutar, mas viu Galeano aproveitar a sobra e balançar as redes.

Em má fase e ocupando a zona de rebaixamento, o Tricolor passou a dar mais espaços ao atacar. Buscando ampliar a vantagem, Galeano achou passe e Fernandinho saiu na cara do gol, mas o atleta errou o alvo.

Apesar das tentativas nos minutos finais, o 1 a 0 seguiu no placar. Com o triunfo, o Alvinegro ampliou sua invencibilidade diante do rival para nove jogos. O Fortaleza, que segue em busca de soluções para o momento atual, está na zona de rebaixamento do campeonato.

✅ FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 0 X 1 CEARÁ

CAMPEONATO BRASILEIRO - 13ª RODADA

🗓️ Data e horário: domingo, 13/07/2025 - 20h30

📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

🥅 Gols: Galeano aos 12 min do 2º T (CEA)

🟨 Cartões amarelos: Lucas Sasha, Brítez (FOR); Pedro Henrique, Fernandinho, Fabiano Souza, Pedro Raul (CEA)

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP)

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Anne Kesy Gomes de Sa (AM)

🏁 VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

Brenno, Brítez, Kuscevic, Gustavo Mancha (Diogo Barbosa) e Ávila; Lucas Sasha (Marinho), Matheus Pereira, Martínez (Calebe) e Pochettino; Lucero (Deyverson) e Breno Lopes (Allanzinho).

CEARÁ (Técnico: Léo Condé)

Bruno Ferreira; Fabiano Souza (Rafael Ramos), Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Fernando Sobral (Richardson) e Lucas Mugni (Lourenço); Galeano (Bruno Tubarão), Pedro Raul e Pedro Henrique (Fernandinho).