Atlético-MG divulga comunicado oficial e condena atos racistas na Libertadores

Escrito por Lance! • Publicada em 14/08/2024 - 10:27 • Rio de Janeiro

Após manifestações racistas de torcedores do San Lorenzo, o Atlético-MG divulgou um comunicado oficial, nas redes sociais do clube, condenando os gestos. A ocasião foi durante o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, na Argentina.

- Galo condena atos racistas de torcedores do San Lorenzo. A luta contra o racismo é permanente e o Galo não pode se calar diante dos diversos e lamentáveis episódios racistas registrados novamente na noite de ontem, na torcida do San Lorenzo, na Argentina, mais uma vez em partida válida pela Copa Conmebol Libertadores. Enquanto não houver punições severas, iremos conviver com esse tipo de situação cruel e desumana. - disse o Atlético-MG, em nota.

Pouco antes do fim da primeira etapa, alguns torcedores argentinos, que estavam perto da divisão entre as torcidas, começaram a imitar macacos para a torcida do Galo. Os atleticanos que estavam no local, indignados com a situação, cantaram: "Racista! Racista!".

Minutos depois, a segurança entre a divisão das torcidas foi reforçada com mais homens fazendo o cordão humano. Até o momento, a Conmebol não se pronunciou sobre os episódios.

O Atlético-MG enfrenta o San Lorenzo pela partida de volta da Libertadores, na próxima terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV. O primeiro confronto, terminado no empate em 1 a 1, foi no Estádio Pedro Bidegain, em Buenos Aires.