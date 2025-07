O Fortaleza perdeu para o Ceará por 1 a 0 na noite deste domingo (13), na Arena Castelão pelo Campeonato Brasileiro. O goleiro Brenno, que substituiu João Ricardo antes da partida começar, falou sobre o resultado negativo. O Tricolor está na zona de rebaixamento da competição.

— Difícil explicar. Não sei. Tem sido um ano horrível. A gente não está conseguindo, nosso time não está encaixando. A gente vai continuar seguindo fortes, trabalhando. Confiando em cada um que está aqui, confiando no nosso treinador, na nossa comissão. E é isso, é difícil. Particularmente, fiquei muito tempo sem jogar. Fiquei sabendo que iria jogar no aquecimento. Mas são coisas do futebol e a gente tem que estar preparado. - relatou.

— Futebol é assim, goleiro é assim. É difícil, as oportunidades aparecem às vezes quando a gente menos espera. Mas temos que estar prontos para tudo. Espero que não tenha sido nada com o João, nosso companheiro. Vamos precisar de todo mundo - finalizou.

Partida entre Fortaleza e Ceará, pelo Brasileirão ((Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Com a derrota, o Leão estacionou em dez pontos, ocupando a 18ª posição no campeonato. O Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento, possui 12 pontos e tem um jogo a menos.

João Ricardo foi indicado como titular na escalação inicial de Vojvoda, mas o jogador machucou o dedo mindinho da mão esquerda durante o aquecimento. O goleiro foi avaliado e a suspeita é de fratura.

Próximo jogo do Fortaleza

Em seu próximo embate, o Fortaleza terá pela frente o Bahia, na Arena Castelão, pelo Campeonato Brasileiro. O jogo acontecerá no sábado (19), a partir das 16h (de Brasília). Recentemente, os times se enfrentaram pela Copa do Nordeste - o Bahia venceu por 2 a 1 e avançou para a semifinal do torneio.