Cuca chega a 150 vitórias pelo Atlético-MG e agradece torcida

A goleada do Atlético-MG sobre o Maringá por 4 a 0 nesta quarta-feira (21), pela Copa do Brasil, na Arena MRV, foi a vitória de número 150 de Cuca no comando do Galo, em quatro passagens pelo clube.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Atlético-MG

Após a partida, o treinador do Atlético agradeceu o carinho da torcida atleticana e demonstrou orgulho em estar em mais uma passagem pelo Galo.

- Para mim é um orgulho enorme poder ter 150 vitórias a frente do atlético. Não tenho palavras para agradecer a confiança e o carinho que eu tenho de todo o povo mineiro. Então eu agradeço de coração.

continua após a publicidade

Força na Arena MRV

Cuca falou também sobre a força que o Atlético vem criando na Arena MRV. Desde a estreia do gramado sintético, o Galo só venceu, foram três partidas e três vitórias.

- O torcedor está feliz porque viu um time representá-lo, como a gente tem feito nas outras partidas. Às vezes não dá tão certo, mas a gente está fazendo o começo de história dentro do nosso novo campo. E já são três vitórias seguidas, com dez gols, e isso vai pegando o corpo.

continua após a publicidade

Cuca relembrou sobre a história do Atlético na Arena Independência, que foi peça fundamental no título da Libertadores de 2013.

- Eu lembro que lá no Horto foi assim no começo, até chegar em 60, 70 jogos. E a gente vai fazer isso aqui, hoje a gente fez boas boas jogadas de transição, de transição média, transição longa, até entender o que a gente está fazendo.

Sobre a partida, Cuca comentou sobre a saída de jogo do Atlético e a estratégia traçada pelo treinador.

- Nós não demos nenhum chutão. Quando você tem um adversário daquele jeito, você bola uma estratégia e tenta, em cima dessas jogadas, ter alguma vantagem. Mesmo assim, foi um jogo muito truncado, muito difícil.