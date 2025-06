Escalações Atlético-MG x Internacional: Roger Machado volta aos três volantes

A partida contra o Atlético-MG, às 21h30min (de Brasília), é crucial para o Internacional voltar a vencer no Campeonato Brasileiro e, assim, tentar se afastar a zona de rebaixamento. Apesar da necessidade de vitória e de mantar o time com três atacantes, a escalação do técnico Roger Machado volta aos três volantes. A partida será na Arena MRV, em Belo Horizonte.

O Colorado entra na rodada com 11 pontos, na 14ª colocação. Após a partida, o elenco entra em férias. Serão 15 dias de folga. O retorno aos trabalhos está marcado para 28 de junho.

Ataque terá Borré

Sem Victor Gabriel, Bernabei e Fernando, lesionados, e Alan Patrick, suspenso pelo terceiro amarelo, o treinador preferiu ter um meio de campo mais sólido, com Ronaldo, Bruno Henrique e Thiago Maia. Por outro lado, com Enner Valencia, Rafael Borré e Ricardo Mathias à disposição, o ataque voltará a ter seus principais jogadores.

Borré, diagnosticado com uma lesão no abdômen após a partida contra o Fluminense, na 11ª rodada, sairá jogando. Já Valencia e Mathias ficam no banco. Assim, o Inter vai para o jogo contra o Galo com Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Ramon; Ronaldo, Bruno Henrique e Thiago Maia; Bruno Tabata, Rafael Borré e Wesley.

Galo muda na zaga e no ataque

O técnico Cuca terá duas mudanças para encarar o Colorado. Na defesa, como Lyanco foi expulso, Vitor Hugo vai para o jogo. Por outro lado, na frente, há praticamente um mês no Galo, Dudu estreia, no lugar de Cuello.

Dessa força, o time mineiro começa com: Everson; Natanael, Igor Rabello, Alonso e Rubens; Gabriel Marino, Alan Franco e Gustavo Scarpa; Dudu, Hulk e Rony.