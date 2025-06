Elenco do Atlético-MG terá férias após jogo contra o Internacional

O Atlético-MG se prepara para enfrentar o Internacional nesta quinta-feira (12), pelo Brasileirão, na Arena MRV, às 21h30 (de Brasília). Será o último jogo do Galo antes da pausa para o Super Mundial de Clubes 2025. Com essa pausa no calendário, os jogadores atleticanos terão 13 dias de férias neste período.

O período de férias começa no dia 13 de junho, logo depois da partida contra o Internacional. A reapresentação dos atletas está marcada para o dia 26. Ainda não existem amistosos ou jogos-treino marcados.

Com isso, serão 15 dias de preparação neste intervalo, antes de que o Atlético enfrente o Bahia, primeiro adversário após a parada.

Preparação para jogo contra o Inter

O Atlético não joga uma partida oficial há nove dias. O último jogo disputado foi contra o Ceará, pelo Brasileirão. Com isso, Cuca vem tendo tempo para treinar e trabalhar na equipe atleticana.

Neste período, o Atlético disputou um jogo-treino, contra o Paulista de Jundiaí (SP). A atividade terminou em 5 a 0 para o Galo, com dois gols de Gabriel Menino, um de João Marcelo, Saravia e Igor Gomes. Dudu deu uma assistência.

A atividade foi organizada com dois tempos de 45 minutos, cada. O Galo jogou o primeiro tempo com: Gabriel Delfim; Renzo Saravia, Rômulo, Vitor Hugo e Caio; Gabriel Menino, Igor Gomes, Mateus Iseppe (Igor Rabello) e Bernard; Júnior Santos e João Marcelo.

A primeira etapa terminou em 4 a 0, com os gols de Menino, João Marcelo e Saravia.

Dudu atuou na segunda etapa da atividade, que teve um time mais próximo da equipe considerada titular do Galo. A escalação foi: Everson; Natanael, Igor Rabello, Vitor Hugo e Rubens; Gabriel Menino (Caio), Patrick e Igor Gomes (Júnior Santos [Bernard]); Dudu, Rony e Hulk.

Igor Gomes em jogo treino do Atlético-MG (Foto: Reprodução)

Nessa segunda e nesta terça-feira, o Atlético treinou pela manhã, na Cidade do Galo. A quarta-feira fechará a preparação da equipe para a partida, com um treino às 16h.