Flamengo e Atlético-MG, finalistas da Copa do Brasil de 2024, que contou com o Rubro-Negro como campeão, se enfrentam na noite desta quinta-feira (31) no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final do torneio. Na entrada das equipes em campo, torcedores do time carioca provocaram os atleticanos, justamente por conta do triunfo na última temporada.

Uma das torcidas organizadas do Flamengo levantou bandeira com a imagem de Plata no momento em que o equatoriano marcou o gol do título na Arena MRV. A imagem conta com a frase: "Toma cavada".

Mosaico da torcida do Flamengo ao Atlético-MG no Maracanã (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Como foi o jogo na Arena MRV em 2024 que definiu o título do Flamengo

Após vitória por 3 a 1 no Maracanã, com dois gols de Gabigol e um de Arrascaeta, o Flamengo bateu o Atlético-MG por 1 a 0. O gol de Gonzalo Plata saiu aos 38 minutos do segundo tempo. Em contra-ataque, o atacante tocou de cavadinha na saída do goleiro atleticano. Flamengo pentacampeão.

Como chegam as equipes nesta Copa do Brasil

Na Copa do Brasil, o Flamengo chega às oitavas de final após superar o Botafogo-PB na terceira fase. Já o Galo passou pelo Maringá-PR, após ter derrotado Tocantinópolis e Manaus nas fases anteriores.

Foram vendidos mais de 50 mil ingressos até terça-feira (29), dois dias antes do duelo no Maracanã. Com retiradas de gratuidades, a expectativa é de cerca de 60 mil pessoas presentes para jogo entre Flamengo e Atlético-MG.

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X ATLÉTICO-MG

IDA - OITAVAS DE FINAL - COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: quinta-feira, 31 de julho, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere;

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP);

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE);

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).

