Ficha do jogo ACG NOV 6ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro Data e Hora Domingo, 4 de maio de 2025, às 16h (de Brasília) Local Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO) Árbitro Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA) Assistentes Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO) e Elicarlos Franco de Oliveira (BA) Var Douglas Schwengber da Silva (RS) Onde assistir

Atlético-GO e Novorizontino se enfrentam neste domingo (4), a partir das 16h (de Brasília), no estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), em duelo válido pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo terá transmissão ao vivo na ESPN (canal fechado) e Disney+ (pay-per-view).

O Atlético-GO chega de empate em 1 a 1 com o Amazonas, fora de casa, e aumentou o jejum para quatro jogos sem vencer. A única vitória foi na estreia diante do caçula Athletic por 4 a 2, em casa. O Dragão está na 13ª colocação, com seis pontos.

O Novorizontino vem de derrota por 1 a 0 para o Corinthians, em casa, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. Na Série B, o Tigre venceu o Athletico por 2 a 1, em casa, na última rodada, e segue invicto na competição. A equipe ocupa a 10ª posição, com nove pontos.

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO X NOVORIZONTINO

SÉRIE B - 6ª RODADA

🗓️ Data e horário: Domingo, 4 de maio de 2025, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO);

📺 Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming);

🟨 Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA);

🚩 Assistentes: Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO) e Elicarlos Franco de Oliveira (BA);

🖥️ VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATLÉTICO-GO (Técnico: Cláudio Tencatti):

Vladimir; Raí Ramos, Alix Vinícius, Pedro Henrique e Conrado (Guilherme Romão); Luizão (Léo Naldi), Rhaldney e Robert; Sandro Lima, Marcelinho e Federico Martínez.

NOVORIZONTINO (Técnico: Umberto Louzer):

Airton; Dantas, Rafael Donato e Patrick; Igor Formiga (Rodrigo Soares), Luís Oyama, Marlon e Patrick Brey; Waguininho, Matheus Frizzo e Pablo Dyego.