Ex-jogador manda recado para Dudu após recisão contratual com Cruzeiro

Dudu não é mais jogador do Cruzeiro. A diretoria do clube celeste anunciou nesta sexta-feira (2) a rescisão contratual com o atacante, que previa um vículo até o final da temporada de 2027. Ao analisar o caso, o ex-jogador Zé Elias aproveitou para mandar um recado ao atacante.

Durante o programa "F90", da "ESPN", o antigo atleta deu um conselho para o camisa 7. Para Zé Elias, Dudu deveria realizar uma autocrítica do atual momento na carreira. O atacante não vive uma boa fase dentro de campo desde 2024, quando ainda defendia o Palmeiras.

- Dudu vai sair. Vai ganhar um bom dinheiro. Mas acho que o estafe dele precisa conversar com ele. Para o bem do lado profissional. Porque ele não está conseguindo jogar - iniciou o ex-jogador, antes de completar.

- Espero que o Dudu, e não sei para onde ele vai, mas é um bom jogador, com uma grande qualidade, mas ele precisa olhar no espelho. Que ele analise a própria carreira ao lado do estafe. O Dudu ainda tem uns três, ou quatro anos de carreira. Tenho certeza, que ele de forma inteligente vai superar essa fase - concluiu.

Fim da linha

O fim do ciclo do atacante no clube celeste aconteceu após uma reunião pela manhã desta sexta-feira (2). Na ocasião, o empresário do jogador, André Cury, e a diretoria do Cruzeiro acertaram novo valor da multa rescisória. A quantia não foi divulgada, mas, segundo o jornalista Samuel Venâncio, será de R$ 15 milhões, a serem pagos parceladamente.

Com a rescisão, o atacante, de 33 anos, estará livre no mercado para acertar com outro clube, do Brasil ou do exterior. Atlético-MG, Botafogo e Grêmio estão acompanhando o caso e podem fazer proposta pelo atacante. Dudu, no entanto, somente poderá atuar por uma nova equipe a partir de 2 de junho, quando abre a janela de transferência da Fifa visando o Mundial de Clubes.

Dudu no Cruzeiro

Contratado como um dos grandes reforços do Cruzeiro para 2025, Dudu foi apresentado com pompa no Mineirão no início de janeiro, mas deixa o clube com apenas 20 jogos disputados – incluindo a primeira passagem, são 46 jogos e cinco gols. Em junho do ano passado, o atacante chegou a acertar seu retorno, quando ainda tinha contrato com o Palmeiras, mas voltou atrás após pressão da torcida palmeirense.