Athletico tem baixas no meio-campo e na beira do gramado contra o Remo

O Athletico tem dois desfalques no meio-campo, além do treinador Odair Hellmann e seu auxiliar-técnico, para enfrentar o Remo no sábado (14), às 18h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, pela 12ª rodada da Série B.

O volante Felipinho e o meia Zapelli cumprem suspensão no final de semana. Eles levaram o terceiro cartão amarelo na derrota por 1 a 0 para o Atlético-GO, em casa.

Por outro lado, o Furacão tem o retorno do atacante Luiz Fernando, que ficou de fora justamente pelo mesmo motivo. O zagueiro Arthur Dias, o lateral-esquerdo Léo Derik e o meia-atacante João Cruz, que estavam com a Seleção sub-20, também ficam à disposição. Existe ainda a expectativa de retorno do meia Patrick, que foi baixa por desconforto muscular e será avaliado nesta sexta-feira (13).

Já na beira do gramado, existe uma dúvida em quem vai comandar o Athletico. O treinador Odair Hellmann e o auxiliar Fábio Moreno foram expulsos no último jogo por reclamação.

Assim, já que não tem um auxiliar fixo no time principal, as possibilidades são o preparador físico Anderson Nicolau e o treinador do sub-20, João Correia, que foi o comandante interino entre a demissão de Maurício Barbieri e a chegada de Hellmann.

Em mau momento, o Athletico ocupa apenas a 12ª colocação da Série B, com 14 pontos em 11 jogos - a distância para a ZR é de quatro pontos, enquanto está a seis pontos do G-4.

