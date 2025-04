Athletico-PR bate o Criciúma e assume liderança da Série B

O Athletico-PR venceu o Criciúma por 2 a 1 nesta quinta-feira (10), na Ligga Arena, em em Curitiba, na abertura da segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Alan Kardec e Hayen Palacios fizeram para os donos da casa, e Marcelo Hermes marcou para os visitantes. Com o resultado, o Furacão assume a liderança da Segundona com seis pontos em dois jogos. Por sua vez, o Tigre segue sem pontuar e ocupa a 19º colocação.

Athletico-PR x Criciúma: como foi o jogo?

O primeiro tempo foi bem movimentado, com o Athletico tendo superioridade nas ações ofensivas. Logo aos oito minutos, Alan Kardec recebeu cruzamento de Palacios e cabeceou para fora, na primeira boa chance do jogo. O Criciúma respondeu três minutos depois, com Morelli finalizando de bicicleta e errando o alvo.

O Furacão passou a ter controle da posse de bola e acelerar o jogo pelas laterais. Luiz Fernando arriscou de fora da área e fez o goleiro Kauã trabalhar aos 19'. Pouco depois, aos 21', a pressão deu resultado. Após novo levantamento de Palacios, Kardec mais uma vez completou de cabeça, dessa vez acertando o canto esquerdo para abrir o placar. Os donos da casa seguiram em cima, mas levaram a vantagem mínima para o intervalo.

A segunda etapa começou em ritmo menor, sem muita criatividade de ambos lados. O primeiro lance de ataque veio aos 11', quando Talisson, do Criciúma, invadiu na área e bateu rasteiro, travado por Habraão. A partida seguiu morna, até que Marcelo Hermes tirou coelho da cartola e, cobrando falta, fez um golaço para empatar para o Tigre aos 30 minutos.

O Athletico, então, se lançou ao ataque sob protestos do torcedor. Aos 37', Isaac levou perigo com jogada individual e conseguiu escanteio. Após a cobrança, Giuliano cabeceou para defesa de Kauã. No rebote, Palacios conferiu e colocou o Furacão à frente novamente. Assim, vitória dos donos da casa por 2 a 1.

O que vem por aí?

O Athletico-PR volta a campo na próxima terça-feira (15), às 19h (de Brasília) e visita o Cuiabá, na Arena Pantanal, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Por sua vez, o Criciúma recebe o Athletic-MG na quinta-feira (17), às 20h.