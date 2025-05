Astro do Brasileirão se coloca à disposição de Ancelotti na Seleção

A Seleção Brasileira terá Carlo Ancelotti como treinador a partir do fim do mês de maio. O anúncio feito pela CBF na última segunda-feira (12) repercutiu, e grandes nomes do futebol brasileiro ficam de olho em possíveis convocações. É o caso de Alex Sandro, astro do Flamengo e um dos grandes nomes do Campeonato Brasileiro, que se colocou à disposição do italiano para os próximos compromissos e elogiou o novo comandante.

- Não trabalhei diretamente com Ancelotti, mas como estive na Itália, conheço muitos jogadores e brasileiros que trabalharam com ele. Ouço falar que é um ótimo treinador e que faz grupo. Na Seleção Brasileira, o primordial é isso. São poucos dias de treino. Você formar um bom grupo, isso é primordial. Fora das qualidades técnicas e de liderança, formar ótimos grupos é bem reconhecido por isso. Tenho certeza que fará um ótimo grupo e fará um ótimo trabalho na Seleção - disse, em entrevista coletiva.

Alex Sandro em ação pelo Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Com a camisa do Brasil, Alex Sandro disputou 40 partidas desde 2011, ano de sua primeira convocação. Ele disputou a Copa do Mundo do Catar, em 2022, e foi chamado pela última vez na janela de março.

- Sempre tive expectativa de ser convocado pela Seleção Brasileira e sempre estive à disposição. Então, agora com o Ancelotti e com os antigos treinadores, sempre me coloquei à disposição. Tenho certeza que fará um ótimo trabalho como fez por onde passou - completou o camisa 26.

Alex Sandro foi contratado pelo Flamengo em 2024 e tomou a posição. Um dos mais experientes do elenco, o jogador acumula passagens por Santos, Porto (POR) e Juventus (ITA), e tem contrato com o Rubro-Negro até o fim de 2026.