Nesta temporada, Pedro também ultrapassou a marca de 100 gols marcados pelo Flamengo, e é o segundo maior artilheiro do clube no século XXI. Apenas pelo Campeonato Brasileiro, o atacante disputou 28 jogos e balançou as redes em 11 oportunidades. O camisa 9 do Fla é o sexto goleador do torneio.