Com a confiança sendo retomada e as coincidências voltando a sorrir, o Flamengo foca suas atenções no duelo deste sábado (11). A bola vai rolar para Flamengo e Fluminense no Maracanã, às 18h30 (horário de Brasília), e o Rubro-Negro terá união de torcidas para buscar a vitória e o bom aproveitamento em clássicos.