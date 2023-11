Em caso de vitória diante do Rubro-Negro, o Fluminense conseguirá encerrar 2023 com um aproveitamento de 38,4% em clássicos, enquanto que uma derrota fará com que esses números caiam para 30,7%. O Tricolor venceu um adversário de sua cidade pela última vez na decisão do Campeonato Carioca, onde aplicou uma goleada por 4 a 1 sobre o Flamengo.