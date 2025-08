Mirassol bate o Vasco, sobe na tabela e deixa time carioca à beira do Z-4

Em uma partida que teve cinco gols no segundo tempo, o Mirassol bateu o Vasco por 3 a 2 neste sábado (2), no interior paulista, subiu na tabela de classificação do Brasileiro e deixou a equipe cruzmaltina sob risco de terminar a rodada na zona de rebaixamento. Negueba, Chico da Costa e Alesson marcaram para os donos da casa, enquanto Puma Rodríguez e Vegetti descontaram para os cariocas.

Confira a classificação do Campeonato Brasileiro

Como foi Mirassol x Vasco

Mirassol e Vasco fizeram um primeiro bastante disputado, mas de poucas chances de gol. O time carioca teve mais volume de jogo, e partiu dos pés de Philippe Coutinho as melhores oportunidades. O meia teve boa chance aos 33, em tentativa de calcanhar, mas foi em seu clássico chute em curva da entrada da área que o Vasco quase abriu o marcador. Foi aos 44 minutos, mas Walter fez boa defesa. O Mirassol, por sua vez, teve uma única oportunidade clara, em chute de Edson Carioca.

Fernando Diniz voltou para o segundo tempo com Thiago Mendes na vaga de Hugo Moura. O Vasco recomeçou com controle de jogo, mas a coisa começou a desandar aos 5 minutos. Foi quando Negueba recebeu a bola de fora da área e chutou rasteiro; Daniel Fuzato tentou encaixar, mas deixou a bola passar: Mirassol 1 a 0.

A partir daí, o Vasco passou a acelerar as ações de jogo, e para um time que se propõe a trocar passes desde a grande área isso pode ser fatal a qualquer erro. E ele apareceu aos 12, quando Lemos errou o passe, o Mirassol escapou em contragolpe e Chico da Costa ampliou.

Os 2 a 0 pareciam prenúncio de um novo tropeço do Vasco. Mas aí o time reagiu, e teve como protagonista um jogador muito contestado pela torcida: Pumita Rodríguez. O lateral descontou de cabeça aos 20, e deu assistência para o gol de Vegetti quatro minutos mais tarde. Mas, quando tudo se encaminhava para uma noite heróica, Alesson decidiu: aos 37, o atacante recebeu passe da direita no segundo pau e, livre, definiu o placar.

O que vem pela frente

Com o resultado, o Mirassol chegou aos 28 pontos e subiu para a quinta colocação do Campeonato Brasileiro. O Vasco, por sua vez, estacionou nos 15 pontos e entrará no Z-4 se o Santos não perder para o Juventude na segunda-feira. Na quinta-feira, o cruzmaltino recebe o CSA pelo jogo de volta da Copa do Brasil.

Mirassol bateu o Vasco pelo Campeonato Brasileiro (Foto: JP Pinheiro / Agência Mirassol)

✅ FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 3 X 2 VASCO

18ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: Sábado, 2 de agosto de 2025, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Municipal José Maria de Campos Maia

🥅 Gols: Negueba (5'/2ºT), Chico da Costa (12'/2ºT), Puma Rodríguez (20'/2ºT), Vegetti (24'/2ºT) e Alesson (37'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Lucas Piton

⚽ ESCALAÇÕES

MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes)

Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Felipe Jonatan (Daniel Borges); Neto Moura (José Aldo), Danielzinho, Negueba (Carlos Eduardo) e Gabriel (Yago Felipe); Edson Carioca (Alesson) e Chico da Costa.

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Daniel Fuzato; Puma Rodríguez, João Victor, Mauricio Lemos (Jair) e Lucas Piton; Hugo Moura (Thiago Mendes), Tchê Tchê, Rayan, Coutinho (Loide Augusto) e Nuno Moreira (David); Vegetti.

🟨ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA)

🖥️ VAR: Rodrigo D´Alonso Ferreira (SC)