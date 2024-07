Arthur Jorge avalia favoritismo do Botafogo ao título brasileiro: ‘Estamos orgulhosos’

Arthur Jorge no comando técnico do Botafogo. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/07/2024 - 23:45 • Rio de Janeiro

O Botafogo venceu o Atlético-MG por 3 a 0 no Estádio Nilton Santos, pela 15ª rodada do Brasileirão. A equipe de Arthur Jorge manteve o controle do jogo com intensidade e conquistou o resultado com três golaços de fora da área, com Luiz Henrique, Cuiabano e Savarino. Feliz com o resultado, o comandante alvinegro avaliou o favoritismo no Glorioso no Campeonato Brasileiro na coletiva de imprensa.

Questionado, Arthur Jorge se esquivou de frases de efeito e manteve os pés no chão, mas se mostrou confiante com a posição atual do time, segundo colocado na tabela.

- O Botafogo é candidato a vencer o próximo jogo. Estamos na 15ª rodada, e ainda temos muitos jogos pela frente. Estamos orgulhosos até aqui: em segundo lugar, com um ponto menos que o líder. Estamos tendo um ótimo desempenho. - afirmou o comandante.

- Sabemos que há um leque de equipes que lutam pelo título e queremos ser competitivos, estar em decisões. Vamos ver, mais a frente, se temos a capacidade lutar por essas decisões. - finalizou.

Característica fundamental do resultado, os gols fora da área ajudaram o Botafogo a conquistar os três pontos no Nilton Santos. Sobre isso, o treinador revelou que incentiva os jogadores a variarem as armas ofensivas.

- Nós procuramos essa variedade, incentivamos e treinamos condições de finalização. Que não seja só dentro da área, só em cruzamentos pelas laterais. Tudo isso faz parte do nosso trabalho, que é muito direcionado no treino para aquilo que queremos no jogo. Dentro desse plano, Luiz Henrique fez um bonito gol, que abriu o jogo. Materializou a nossa superioridade.

Time do Botafogo comemora gol na vitória contra o Atlético-MG. Foto: Thiago Ribeiro/AGIF

Para brigar pelo título, o treinador terá a ajuda de três ótimos reforços. Anunciados pelo Botafogo nas últimas semanas, Thiago Almada, Allan e Igor Jesus também foram comentados por Arthur Jorge.

- Eu disse que íamos tentar acrescentar valor ao elenco, foi nesse sentido que contratamos esses três jogadores. Para podermos ficar com elenco mais forte, mais capaz. Alguns até podem ser polivalentes dentro do jogo. Eles vêm para ajudar o Botafogo a ser mais forte ainda.

O próximo compromisso do Botafogo no Brasileirão será o Vitória, na quinta-feira (11), às 21h30 (de Brasília), no Barradão. Segundo colocado, o Glorioso tem um ponto a menos que o líder da tabela, o Flamengo.