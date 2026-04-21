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Arrascaeta se reaproxima do gol e deslancha no Flamengo de Jardim

Camisa 10 tem sequência de boas atuações e volta a ser decisivo para o Rubro-Negro

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Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/04/2026
05:45
Arrascaeta - Flamengo
imagem cameraGiorgian de Arrascaeta em ação pelo Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
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Giorgian de Arrascaeta vive grande fase no Flamengo. O uruguaio cresceu de produção na temporada e soma três gols e uma assistência nos últimos quatro jogos, todos com vitória rubro-negra. O bom momento do camisa 10 é acompanhado pela evolução da equipe sob o comando de Leonardo Jardim.

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O Mais Querido vem de uma sequência de cinco vitórias consecutivas. Entre Brasileirão e Libertadores, o time superou Santos, Cusco FC, Fluminense, Independiente Medellín e Bahia, e Arrascaeta tem retomado o protagonismo já costumeiro.

Os números ajudam a explicar o bom momento do uruguaio. Antes da chegada de Leonardo Jardim, o camisa 10 também havia feito três gols nesta temporada, em oito jogos disputados com Filipe Luís. Contudo, a diferença está na participação ofensiva do meia: com o português, Arrascaeta passou se aproximar mais do gol e finalizar mais vezes, a exemplo do que fez ao longo de 2025.

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Além disso, considerando as duas assistências que deu já com o novo técnico, o ídolo do Flamengo precisa de menos minutos para participar de um gol em relação ao início da temporada. Confira abaixo a comparação.

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Números de Arrascaeta pelo Flamengo em 2026

Antes de Leonardo Jardim:
  1. 8 jogos (5 titular)
  2. 3 gols
  3. 178 mins p/ participar de gol
  4. 2.5 passes decisivos por jogo
  5. 0.2 grandes chances criadas por jogo
  6. 1.9 finalizações (0.4 no gol) por jogo
  7. 0.6 dribles certos por jogo
  8. 43% eficiência nos duelos
  9. 1.5 faltas sofridas por jogo
  10. 1 pênalti sofrido
  11. Nota Sofascore 7.04
Com Leonardo Jardim:
  1. 9 jogos (8 titular)
  2. 3 gols
  3. 2 assistências
  4. 123 mins p/ participar de gol
  5. 2.2 passes decisivos por jogo
  6. 0.2 grandes chances criadas por jogo
  7. 2.8 finalizações (1.2 no gol) por jogo
  8. 0.6 dribles certos por jogo
  9. 55% eficiência nos duelos
  10. 0.8 faltas sofridas por jogo
  11. 1 pênalti sofrido
  12. Nota Sofascore 7.32

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O Flamengo volta a campo nesta quarta-feira (22) e encara o Vitória no Maracanã, no jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. A expectativa é que o técnico Leonardo Jardim rode o elenco, e alguns nomes considerados titulares, como Arrascaeta, podem ser preservados.

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Arrascaeta durante jogo do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
Arrascaeta durante jogo do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Flamengo x Vitória
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