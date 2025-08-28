A Arena Barueri é praticamente uma "segunda casa" para o Palmeiras. Isso porque a diretoria alviverde costuma mandar jogos para o local quando o Allianz Parque está impossibilitado de atender as demandas de jogos em razão do calendário de eventos. Nesta semana haverá a inauuração do novo sistema de iluminação, som e os naming rights do estádio, que agora tem o nome de Arena Crefisa Barueri.

Com capacidade para 31.452 pessoas, a arena, que teve um investimento de R$ 70 milhões da empresa de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, está totalmente pronta para atender as demandas do Verdão. O local conta com reconhecimento facial, além de quatro telões dentro do estádio e um do lado de fora, 30 camarotes, 24 cabines de rádio, três cabines de televisão e sete para jornalistas da imprensa escrita.

Não é apenas o time profissional do Verdão que utiliza a arena quando não pode atuar no Allianz Parque. O local tambpem é a casa do time Sub-20 e da equipe feminina, atualmente.

As reformas foram iniciadas em setembro de 2024, quando alguns reparos foram feitos, incluindo a instalação do gramado sintético, parte da iluminação, telão, vestiários e reformas dos banheiros, por exemplo.

No final de maio, no entanto, a Federação Paulista de Futebol (FPF) interditou a utilização do estádio, apontando como motivo "reformas e impossibilidade de realização de jogos com público". Na época, a medida seria uma retaliação após Leila Pereira não apoiar a candidatura de Reinaldo Carneiro Bastos à presidência da CBF.

Em outubro de 2023, uma das empresas de Leila Pereira venceu a licitação para administrar a Arena Barueri pelos próximos 35 anos.