O atacante Fábio Lima tem como característica atuar pelos lados do campo. Com a camisa do ABC, o jogador vem se tornando uma espécie de “garçom” em 2023. São cinco assistências, sendo três na Copa do Nordeste, uma no Campeonato Potiguar e outra na Série B do Brasileiro. Além de ter três gols marcados, sendo mais um no último sábado no empate em 1 a 1 contra o Juventude, no Alfredo Jaconi, pela 17ª rodada da segunda divisão nacional. Apesar do momento da equipe, onde ocupa o Z-4 com 11 pontos, ele espera continuar colaborando com os companheiros na temporada.